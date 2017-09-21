Аронян стал соперником Дина по финалу Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Армянин Левон Аронян одолел француза Максима Вашье-Лаграва на тай-брейке полуфинального матча Кубка мира по шахматам в Тбилиси (Грузия). Соперники обменялись победами в быстрые шахматы и завершили вничью обе партии с лимитом в 10 минут. Судьба путёвки в финал определялась в так называемом армагеддоне, где Аронян играл белыми и имел 5 минут на партию, в то время как у его оппонента было 4 минуты. Если бы Левон не смог выиграть, то победа в противостоянии досталась бы Вашье-Лаграву.

За титул Аронян поспорит с китайцем Дин Лижэнем. Оба шахматиста завоевали право сыграть на турнире претендентов.