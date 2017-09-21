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Воронов выиграл короткую программу на мемориале Непелы, Самарин — третий

21 сентября 2017, четверг. 21:11 Другие

Россиянин Сергей Воронов победил в короткой программе на турнире серии «челлендж» по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе. Замыкает промежуточную тройку лидеров ещё один представитель России Андрей Самарин, который уступает также американцу Гранту Хохштейну.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. После короткой программы

1. Сергей Воронов (Россия) – 80,85.
2. Грант Хохштейн (США) – 79,98.
3. Александр Самарин (Россия) – 75,94…
10. Михаил Коляда (Россия) – 66,65.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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