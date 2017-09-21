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Франция может бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане из-за угроз безопасности

21 сентября 2017, четверг. 21:27 Другие

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная Франции может бойкотировать Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, если организаторы не гарантируют безопасность.

«Если кризис на корейском полуострове не будет разрешён и наша безопасность не будет гарантирована, то сборная Франции не поедет в Пхёнчхан», — приводит слова Флессель Reuters.

Заявление Флессель обусловлено напряжённостью между Южной Кореей и КНДР, возникшей из-за испытаний ядерного оружия северокорейской стороной. Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт с 9 по 25 февраля.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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ОИ-2018
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