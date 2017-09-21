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Командные «разделки» исключат из программы ЧМ по велоспорту на шоссе в 2020 году

21 сентября 2017, четверг. 23:45 Другие

Новый президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен заявил, что начиная с 2020 года мужская и женская командные гонки с раздельным стартом не будут проводиться в рамках чемпионатов мира по велоспорту на шоссе.

«В 2018 году в Инсбруке и в 2019-м в Йоркшире эта дисциплина будет представлена в программе чемпионатов мира, но в 2020-м этих гонок уже не будет. Это сделано по инициативе команд», — приводит слова Лаппартьена Cycling News.

Командные «разделки» были введены в программу чемпионатов мира в 2012 году.

Источник: Cyclingnews.com Сообщить об ошибке
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