Командные «разделки» исключат из программы ЧМ по велоспорту на шоссе в 2020 году

Новый президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен заявил, что начиная с 2020 года мужская и женская командные гонки с раздельным стартом не будут проводиться в рамках чемпионатов мира по велоспорту на шоссе.

«В 2018 году в Инсбруке и в 2019-м в Йоркшире эта дисциплина будет представлена в программе чемпионатов мира, но в 2020-м этих гонок уже не будет. Это сделано по инициативе команд», — приводит слова Лаппартьена Cycling News.

Командные «разделки» были введены в программу чемпионатов мира в 2012 году.