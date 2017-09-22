Гордеев: уверен, что МФК «Спартак» по силам выйти в следующий раунд Кубка России

Защитник московского мини-футбольного клуба «Спартак» Алексей Гордеев поделился ожиданиями от второго этапа Кубка России, который пройдёт в Нижнем Новгороде 22-24 сентября. Соперниками красно-белых будут «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный), «ИрАэро» (Иркутск) и «Оргхим» (Нижний Новгород).

«В Кубке России нам предстоит провести три встречи подряд, поэтому всю неделю мы работали в первую очередь над повышением физических кондиций. Со среды команда перешла к непосредственной подготовке к матчам: мы проанализировали всех соперников и больший уклон сделали на розыгрыш стандартов и отработке тактических схем.

Не сказал бы, что мы кого-то опасаемся. Хорошо знаком с ребятами из «Алмаза». У них достаточно опытная команда, которая всегда ставит самые высокие задачи. По «ИрАэро» и «Оргхиму» наша команда составила своё впечатление благодаря тренерскому штабу. Мы хорошо поработали на этой неделе, поэтому уверен, что нам по силам выступить хорошо и выйти в следующий раунд Кубка.

Прекрасно знаю, как поддерживают «Спартак» по всей России, и не сомневаюсь, что в Нижнем Новгороде на трибунах будет огромное количество красно-белых болельщиков, ну а мы, в свою очередь, сможем их порадовать красивой игрой и положительным результатом», — цитирует Гордеева официальный сайт клуба.