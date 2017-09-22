Елфутина — восьмая в общем зачёте ЧМ в классе RS:X после восьми гонок

В Эносиме (Япония) продолжается чемпионат мира по виндсёрфингу в олимпийском классе RS:X. По итогам 8 гонок из 12 призёр Олимпийских игр 2016 года россиянка Стефания Елфутина (48 очков) занимает восьмое место в общем зачёте и первое — в молодёжном. В общем зачёте лидирует китаянка Ву Цзяхай (25).

Парусный спорт. Чемпионат мира. Класс RS:X. Эносима

Женщины. Положение после 8 гонок

1. Ву Цзяхай (Китай) – 25 очков.

2. Чен Пейна (Китай) – 25,7.

3. София Ночети Клепачка (Польша) – 30...

8. Стефания Елфутина (Россия) – 48…

20. Мариам Сехпосян (Россия) – 89.