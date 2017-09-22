Полуянова и Сопот лидируют после короткой программы на 4-м этапе юниорского ГП

В Минске (Беларусь) продолжается четвёртый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе спортивных пар лучшими стали россияне Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот. Второе место заняли их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Третий результат продемонстрировали китайцы Тан Фейяо и Янь Енчао.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвёртый этап. Минск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот (Россия) – 56,37.
2. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) – 56,29.
3. Тан Фейяо / Янь Енчао (Китай) – 54,00...
5. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) – 52,58.