В. Иванов: честно говоря, я внутренне был уверен в победе над японским дуэтом

Российский бадминтонист Владимир Иванов прокомментировал выход в полуфинал этапа мировой Суперсерии в Токио в парном разряде. В четвертьфинале Иванов и Иван Созонов обыграли представителей Японии Такэси Камуру и Кэйго Соноду со счётом 2:1 (24:26, 22:20, 21:19).

«Сегодня был трудный матч, потому что нам пришлось, как и планировалось, играть в долгий затяжной бадминтон с длинными розыгрышами. Основная установка была сделана на стандарты, это подача, приём, третий-четвёртый удар, чтобы завладеть инициативой и в дальнейшем завершать всё активными жёсткими ударами от задней и средней линии. Так как у японцев не слишком сильная атака, мы спокойно играли в защите и переходили в контратаку. В основном терпение и стабильная игра принесли нам заветные очки, после которых мы выиграли. Честно говоря, я внутренне был уверен в победе, хотя соперник и сложный», — цитирует Иванова пресс-служба НФБР.