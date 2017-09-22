Болельщики в соцсети собрали для борца Балтуева более 100 тыс. рублей

Подписчики группы «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте» собрали для борца Фёдора Балтуева, победившего в этом году на первенствах мира и Европы по вольной борьбе среди юношей, 100 500 рублей. Таким образом болельщики решили отблагодарить спортсмена на успешное выступление на международных соревнованиях.



Сбор средств продолжался на протяжении 10 дней. В нём приняли участие 236 человек. Суммы переводов составляли от 50 до 10 000 рублей, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.