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Болельщики в соцсети собрали для борца Балтуева более 100 тыс. рублей

22 сентября 2017, пятница. 15:42 Другие

Подписчики группы «Борцы Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте» собрали для борца Фёдора Балтуева, победившего в этом году на первенствах мира и Европы по вольной борьбе среди юношей, 100 500 рублей. Таким образом болельщики решили отблагодарить спортсмена на успешное выступление на международных соревнованиях.

Сбор средств продолжался на протяжении 10 дней. В нём приняли участие 236 человек. Суммы переводов составляли от 50 до 10 000 рублей, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
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22 сентября 2017, пятница
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