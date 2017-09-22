Тренерский совет СБР одобрил критерии отбора в сборную РФ на чемпионат Европы

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) одобрил критерии отбора в сборную России на чемпионат Европы, а также первенства Европы и мира среди юниоров в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте СБР.

Согласно проекту, опубликованному на сайте СБР 8 сентября, на чемпионат Европы, который пройдет 22-28 января 2018 года в Италии, поедут три спортсмена, набравшие наибольшее количество очков по итогам выступления на первых трёх этапах Кубка IBU; два спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в отборочных соревнованиях чемпионата Европы; чемпион Европы 2017 года в индивидуальных видах программы, а также один спортсмен на усмотрение тренеров сборной.

В 2017 году по две золотые медали чемпионата Европы завоевали россияне Александр Логинов и Ирина Старых (оба спортсмена победили в индивидуальной гонке и гонке преследования).