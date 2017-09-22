«Динамо-Виктор» вышло на второе место в чемпионате России по гандболу

Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» на своей площадке одержал победу над астраханским «Динамо» в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги со счётом 29:24. Самым результативным в составе хозяев стал Руслан Дашко, забивший 12 мячей. 8 раз отличился Антон Отрезов. У гостей 7 голов записал на свой счёт Марк Ларин.

«Динамо-Виктор» одержало третью победу в четырёх проведённых матчах сезона и занимает второе место в турнирной таблице после московского «Спартака». Астраханское «Динамо» потерпело второе поражение в двух проведённых матчах.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) – «Динамо» (Астрахань) – 29:24 (14:14).