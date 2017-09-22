Коснефру стал чемпионом мира среди андеров в групповой гонке, Сиваков — 23-й

Российские спортсмены оказались далеко от пьедестала в групповой гонке на 191 км среди андеров (до 23 лет) на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Бергене (Норвегия). Победу одержал француз Бенуа Коснефру, опередив на финише немца Леннарда Камну. В борьбе за бронзу преуспел датчанин Михаэль Свендгаард.
Лучший из россиян, Павел Сиваков, финишировал с тем же временем, но стал только 23-м в итоговом протоколе.
Велошоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия
Мужчины. До 23 лет. Групповая гонка. 191,0 км
1. Бенуа Коснефру (Франция) – 4:48.23.
2. Леннард Камна (Германия) – то же время.
3. Михаэль Свендгаард (Дания) – отставание 0.03…
23. Павел Сиваков (Россия) – то же отставание…
32. Артём Ныч (Россия) – то же отставание…
63. Николай Черкасов (Россия) – + 3.00…
65. Петр Рикунов (Россия) – + 4.44…
82. Дмитрий Страхов (Россия) – + 6.23.