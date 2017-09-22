Коснефру стал чемпионом мира среди андеров в групповой гонке, Сиваков — 23-й

Российские спортсмены оказались далеко от пьедестала в групповой гонке на 191 км среди андеров (до 23 лет) на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Бергене (Норвегия). Победу одержал француз Бенуа Коснефру, опередив на финише немца Леннарда Камну. В борьбе за бронзу преуспел датчанин Михаэль Свендгаард.

Лучший из россиян, Павел Сиваков, финишировал с тем же временем, но стал только 23-м в итоговом протоколе.

Велошоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия

Мужчины. До 23 лет. Групповая гонка. 191,0 км

1. Бенуа Коснефру (Франция) – 4:48.23.

2. Леннард Камна (Германия) – то же время.

3. Михаэль Свендгаард (Дания) – отставание 0.03…

23. Павел Сиваков (Россия) – то же отставание…

32. Артём Ныч (Россия) – то же отставание…

63. Николай Черкасов (Россия) – + 3.00…

65. Петр Рикунов (Россия) – + 4.44…

82. Дмитрий Страхов (Россия) – + 6.23.