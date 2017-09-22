Пашкин: чтобы бороться за золото, «Байкал-Энергии» надо ещё команду создать

Главной неожиданностью стартовавшего накануне в Хабаровске Кубка России по хоккею с мячом стали два поражения иркутской команды «Байкал-Энергия». Серебряный призер минувшего чемпионата России практически выбыл из борьбы за Кубок России. В первом матче «Байкал-Энергия» проиграла «Енисею» со счетом 1:10, а во второй день потерпел поражение со счетом 0:3 от «Уральского трубника».

Неудачный старт сезона команды прокомментировал главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Пашкин.

«Енисей» был сильнее на голову. Они очень хорошо сыграли, довольно быстро открыли счёт. У нас же чувствовалась проблема из-за того, что мы пришли из «коробки», в «мелкий» хоккей очень играли. Да, мы были на сборе в Швеции, где тренировались на большом льду, но мы же потом вернулись домой и снова привыкли к «коробке». Конечно, отсутствие Иванушкина сильно сказалось. Зато другие ребята получили возможность проявить себя. «Енисей» – очень сильная команда. Они очень усилились. Счёт по игре, тут и говорить нечего. Чтобы бороться за золото, нам надо еще команду создать. Мы еще работаем над этим.

По поводу второго матча, с «Уральским трубником». Во-первых, он начался в 11 часов утра – нашей команде сон не очень хорошо дался после игры с «Енисеем». Во-вторых, «Трубник» играл плотно в обороне, выжидая свой шанс. Чего они и добились: два угловых, которые предрешили исход матча.

Тут все в совокупности сказалось. У нас много новых игроков, нужно время, чтобы прииграться. Потом – большое желание забить гол. Это тоже иногда сказывается. Есть такое выражение – «перегореть до матча». Можно недонастроиться перед матчем, а можно перенастроиться. Надо верить больше в себя. Мы разговариваем на эти темы. И в первую очередь надо работать над обороной команды», — передаёт слова Пашкина корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.