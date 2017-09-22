Фигуристы РФ стали призёрами этапа юниорского Гран-при в Минске в танцах на льду

Российские танцевальные дуэты Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин и Арина Ушакова/Максим Некрасов стали призёрами четвёртого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Минске (Беларусь).
Победу одержал американский дуэт Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Четвёртый этап. Минск, Беларусь
Танцы
1. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 150,05.
2. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) – 143,64.
3. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) – 142,94.