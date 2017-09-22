МОК поможет КНДР принять участие в отборе на ОИ-2018 и покроет расходы

Международный олимпийский комитет (МОК) окажет содействие КНДР в подготовке спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и покроет расходы страны на участие в отборочных стартах и экипировку.

«МОК оказывает содействие Национальному олимпийскому комитету КНДР в подготовке спортсменов к Играм в Пхенчхане. В настоящее время МОК договаривается с FIS и ISU о компенсации расходов на участие спортсменов КНДР в квалификационных стартах и тренировочных сборах. 5-10 спортсменов примут участие в отборочных соревнованиях. Окончательное число атлетов и общая сумма расходов станут известны позже. Все затраты на их участие будут покрыты организацией «Олимпийская солидарность», и это касается снаряжения, если потребуется», — приводит Reuters слова пресс-атташе МОК Эммануэль Моро.

Ранее КНДР направила протесты в три международные федерации лыжного спорта, стрельбы из лука и спортивной стрельбы, пожаловавшись на то, что из-за санкций против страны не может купить необходимого оборудования и инвентаря.