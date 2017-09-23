Закарин: на «Вуэльте» передо мной стояли чёткие цели — попасть на подиум

Капитан команды Katusha-Alpecin 28-летний россиянин Ильнур Закарин подвёл итоги своего первого подиума на гонке Гранд-тура «Вуэльте Испании».

«На «Вуэльте» передо мной стояли чёткие цели — попасть на подиум. Поэтому я доволен проделанной работой.

Итог гранд-тура — это всегда набор результатов. Технически судьба подиума решилась на этапе с финишем на Англиру, но 30 секунд в итоговом протоколе — это отражение моей работы на всех этапах.Сначала, на первой неделе, было очень жарко — на этом этапе я традиционно втягиваюсь. Выйти на пик формы удалось к третьей неделе, чем я, конечно же, доволен. По поводу небольшого кризиса на первой неделе — над этим будем работать.

Я доволен результатом. Мы проделали работу над ошибками и теперь понятно, над чем работать дальше. На следующий год цели уже поставлены», — приводят слова Закарина «Известия».