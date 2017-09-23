Иванов и Созонов проиграли в полуфинале этапа Суперсерии в Токио

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов в полуфинале этапа мировой Суперсерии по бадминтону в Токио (Япония) в парном разряде уступили хозяевам соревнований Такуто Иноуэ и Юки Канэко. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

За титул японцы поспорят либо с датчанами Матиасом Бё и Карстеном Моргенсеном, либо с Маркусом Фернанди Гидеоном и Кевином Сукамульджо из Индонезии.

Бадминтон. Этап мировой Суперсерии. Токио, Япония

Мужчины. Парный разряд. Полуфинал

Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — Такуто Иноуэ/Юки Канэко (Япония) — 1:2 (21:12, 18:21, 19:21).