Елфутина заняла 9-е место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS:X

В Эношиме завершился чемпионат мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. Бронзовая медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина в медальной гонке стала третьей и заняла девятое место по итогам турнира. Напомним, что ранее Стефания защитила титул чемпионки мира среди молодёжи. Все три места на пьедестале завоевали китаянки.

У мужчин первенствовал также представитель Китая Е Бинь, а лучшим из россиян стал Евгений Айвазьян, показавший 35-й результат.

Парусный спорт. Чемпионат мира в классе RS:X. Эношима, Япония



Женщины. Итоговая классификация

1. Чен Пейна (Китай) – 44,7 очка.

2. Ву Цзяхай (Китай) – 50.

3. Лю Юнсю (Китай) – 56...

9. Стефания Елфутина (Россия) – 74…

19. Мариам Сехпосян (Россия) – 102.



Мужчины. Итоговая классификация

1. Е Бинь (Китай) – 51.

2. Матео Санц Ланц (Швейцария) – 53.

3. Гао Меньфан (Китай) – 68…

35. Евгений Айвазьян (Россия) – 182...

49. Александр Аскеров (Россия) – 264…

60. Владислав Бурмистренко (Россия) – 148…

64. Максим Такарев (Россия) – 159….

70. Андрей Загайнов (Россия) — 201.