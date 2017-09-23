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Елфутина заняла 9-е место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS:X

23 сентября 2017, суббота. 10:43 Другие

В Эношиме завершился чемпионат мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. Бронзовая медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро россиянка Стефания Елфутина в медальной гонке стала третьей и заняла девятое место по итогам турнира. Напомним, что ранее Стефания защитила титул чемпионки мира среди молодёжи. Все три места на пьедестале завоевали китаянки.

У мужчин первенствовал также представитель Китая Е Бинь, а лучшим из россиян стал Евгений Айвазьян, показавший 35-й результат.

Парусный спорт. Чемпионат мира в классе RS:X. Эношима, Япония

Женщины. Итоговая классификация
1. Чен Пейна (Китай) – 44,7 очка.
2. Ву Цзяхай (Китай) – 50.
3. Лю Юнсю (Китай) – 56...
9. Стефания Елфутина (Россия) – 74…
19. Мариам Сехпосян (Россия) – 102.

Мужчины. Итоговая классификация
1. Е Бинь (Китай) – 51.
2. Матео Санц Ланц (Швейцария) – 53.
3. Гао Меньфан (Китай) – 68…
35. Евгений Айвазьян (Россия) – 182...
49. Александр Аскеров (Россия) – 264…
60. Владислав Бурмистренко (Россия) – 148…
64. Максим Такарев (Россия) – 159….
70. Андрей Загайнов (Россия) — 201.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Стефания Елфутина
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