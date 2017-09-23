Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на международном турнире по фигурному катанию Autumn Classic International в Монреале, установив новый мировой рекорд. Ханю набрал за прокат 112,72 балла, что на 1,77 балла больше прошлого достижения, также принадлежавшего японскому фигуристу.

Фигурное катание. Международные соревнования Autumn Classic International. Монреаль, Канада

Мужчины. После короткой программы



1. Юдзуру Ханю (Япония) – 112,72

2. Хавьер Фернандес (Испания) – 101,29

3. Нам Нгуен (Канада) – 88,40