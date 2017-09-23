Кайшева: в резервной команде идёт плодотворная работа и уже есть результаты

Победительница женского спринта на чемпионате России по летнему биатлону россиянка Ульяна Кайшева поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Эмоции от гонки только положительные — порадовали и стрельба, и ход. Но гонка сложилась очень тяжело. С первого круга было сложно заставить мышцы работать в полную силу из-за того, что прохладно. После летнего сезона не привыкла к этому холоду. Но потом вработалась, всё пошло нормально. Думаю, что опыт участия здесь в летнем чемпионате мира помог, даже дал преимущество. Все аспекты дистанции были известны, понятны. Я знала, где как нужно идти.



К новому сезону я готовлюсь в резервной команде вместе с Виталием Норициным и Павлом Ланцовым. Впечатления от работы хорошие. Мы анализируем каждую гонку, тренировку, стрельбу, технику. Считаю, что работа идёт плодотворно и уже есть результаты», — приводит слова Кайшевой официальный сайт Союза биатлонистов России.