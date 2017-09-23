США не видят угроз безопасности американским спортсменам на Играх в Пхёнчхане

Глава службы безопасности Национального олимпийского комитета США Николь Дил заявила, что американская команда не собирается отказываться от участия в Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане, несмотря на кризис на корейском полуострове и возможные угрозы безопасности.

«Напряжённость между США и КНДР вряд ли исчезнет до Олимпиады в Пхёнчхане, но мы не считаем, что американским спортсменам может угрожать опасность на Играх», — приводит слова Дил АР.

Ранее о возможности бойкота Игр-2018 заявили представители Франции и Австрии, а Министерство иностранных дел Китая объявило, что спортсмены из этой страны в любом случае выступят в Пхёнчхане.