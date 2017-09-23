Логинов в понедельник перенесёт МРТ травмированного колена

Бронзовый призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион Европы по биатлону россиянин Александр Логинов 25 сентября пройдёт МРТ-обследование по поводу травмы колена, полученной в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс.

«Логинов очень хорошо стартовал и до падения на первом круге показывал лучшее время. К сожалению, закончить гонку ему не удалось. Пока точного диагноза нет. В понедельник спортсмену сделают МРТ колена, и тогда мы сможем говорить о сроках восстановления. Отмечу бойцовский характер Саши. Несмотря на травму, он рвался участвовать в спринтерской гонке», — приводит слова Гросса официальный сайт Олимпийского комитета России.