Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Бабиков — 3-й

Москвич Матвей Елисеев победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Второе и третье места заняли представители Башкортостана Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Матвей Елисеев (Москва) – 22.58,4 (0).
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – +16,6 (1).
3. Антон Бабиков (Башкортостан) – +18,6 (0).
4. Александр Бабчин (Башкортостан) – +21,2 (0).
5. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) – +38,4 (1).
6. Юрий Шопин (Ульяновская область) – +49,1 (1).