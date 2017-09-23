Глава НОК Франции: если Олимпиада в Пхёнчхане состоится, то Франция будет там

Президент Национального олимпийского комитета Франции Дени Масселья выразил мнение, что сборная Франции примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Если Олимпиада состоится, то я не могу себе представить её без участия французских спортсменов. Сам факт проведения Игр означает, что Международный олимпийский комитет готов гарантировать соблюдение безопасности участников. МОК — крупнейшая спортивная организация в мире, поэтому у нас нет причин сомневаться в её позиции. Если Олимпиада состоится, то Франция будет там», — приводит слова Масселья Reuters.

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель заявила о готовности сборной Франции бойкотировать Игры в Пхёнчхане, если не будут предоставлены гарантии безопасности спортсменов и членов делегации.