Елисеев: мне подарили брелок из гильзы от АК-47, вряд ли с ним пустят в самолёт

Россиянин Матвей Елисеев, выигравший спринт на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, рассказал о необычном подарке от организаторов соревнований.

«Хорошая гонка получилась, хотя состояние похуже, чем в „индивидуалке“. Это была не первая гонка после того, как спустились с гор. Возможно, сказалась акклиматизация.



На награждении подарили брелок из гильзы от АК-47. Не уверен, пустят ли меня с ним в самолёт. Но как талисман можно повесить его на бачок или рюкзак, почему бы и нет. В эстафете за команду Москвы, кроме меня, выступят ещё Цветков, Стрельцов. Соперники? Думаю, если Макс выздоровел, то у нас больше нет соперников», — приводит слова Елисеева официальный сайт Союза биатлонистов России.