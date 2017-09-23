Трамп: игроки НФЛ, не встающие во время гимна США, должны быть уволены

Президент США Дональд Трамп раскритиковал игроков НФЛ, которые не встают во время исполнения национального гимна.

Владелец клуба, чей игрок пренебрежительно относится к гимну и флагу страны, не должен терпеть такое поведение. Скажите этому сукину сыну, чтобы он убирался с поля! Скажите ему, что он уволен", — приводит слова Трампа ESPN.

Отметим, что ряд игроков НФЛ переставали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жёстокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны.