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Трефилов: делаем ставку на молодых гандболисток, они должны её оправдать

23 сентября 2017, суббота. 16:42 Другие

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о курсе на омоложение команды, взятом после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Сборная с Олимпиады изменилась кардинально, процентов на 85-90. На сборе присутствует только четыре олимпийские чемпионки. Она должна была измениться. Возраст той сборной был 30, если добавить ещё четыре года, то это уже много. Мы должны брать молодых, мы делаем на них ставку. Они должны её оправдать.

Главная задача — отобраться на чемпионат Европы. Это не проходные команды, как многие считают. Все будут биться. Надо всегда закладываться на тяжёлый вариант. Что касается наших шансов, то я ещё не видел нынешнюю команду в таких ответственных играх. Совершенно другой состав сейчас. Как учили меня старшие товарищи, надо начинать с обороны. Если получится сыграть от обороны, будет хорошо. Так что девушки говорят вам правду. В сегодняшней игре у каждого свои задачи. Моя задача посмотреть молодых игроков. В душе я надеюсь на хороший результат, а там посмотрим", — передаёт лова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Гандбол Евгений Трефилов
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