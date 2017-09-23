Манагарова: южнокорейские гандболистки принципиально отличаются ото всех

Российская гандболистка Юлия Манагарова прокомментировала манеру игры сборной Южно Кореи, с которой команде Евгения Трефилова предстоит сегодня, 23 сентября, провести товарищеский матч.

«Я играла последний раз против кореянок 10 лет назад в составе сборной Украины. Это очень неудобный соперник, они очень неординарны, принципиально отличаются ото всех. После каждого матча с ними ты выносишь какой-то новый урок.

В отборочном турнире придётся биться с каждой командой, гандбол не стоит на месте", — передаёт слова Манагаровой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.