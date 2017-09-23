Медведева выиграла мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Радионова — третья

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева победила на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Второй стала японка Рика Хонго, замкнула тройку призёров ещё одна представительница России — Елена Радионова. Алёна Леонова стала пятой.
Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Женщины. Итоговая классификация
1. Евгения Медведева (Россия) – 226,72.
2. Рика Хонго (Япония) – 189,98.
3. Елена Радионова (Россия) – 182,21…
5. Алёна Леонова (Россия) – 170,68.