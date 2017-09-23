«Чеховские медведи» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Российский гандбольный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке уступил французскому «Монпелье» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 24:28. Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Санталов, забивший 5 мячей.

«Монпелье» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Клуб из Московской области, потерпевший два поражения, располагается на последнем, шестом месте.

В 3-м туре «Чеховские медведи» 30 сентября дома сыграют с турецким «Бешикташем», «Монпелье» на следующий день примет украинский «Мотор».

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа D. 2-й тур

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Монпелье» (Франция) — 24:28 (13:14).