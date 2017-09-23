Шахматисты Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира

Армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Аронян играл белыми фигурами. Символический первый ход за Ароняна сделал министр спорта и молодёжи Грузии Тариел Хечикашвили. Гроссмейстеры разыграли редкий вариант английского начала. Партия завершилась на 35-м ходу.

Вторую из четырех партий финала гроссмейстеры проведут 24 сентября. Белыми будет играть Дин Лижэнь. Если за 4 партии соперники не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай-брейк.

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.