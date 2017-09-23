Комиссар НФЛ: комментарии Трампа показывают отсутствие уважения к нашей игре

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл прокомментировал слова Дональда Трампа, что игроки, не встающие во время исполнения гимна США, должны быть уволены клубами.



«Подобные разделяющие людей на разные лагеря комментарии демонстрируют печальное отсутствие уважения к НФЛ, к нашей великой игре и ко всем игрокам, а также отсутствие понимания ошеломляющей силы единства наших клубов и наших футболистов», — приводит слова Гуделла Reuters.

Напомним, что Трамп отозвал приглашение чемпионов прошлого сезона НБА, «Голден Стэйт», в Белый дом, в связи с тем что один из игроков, Стефен Карри, выразил сомнение в целесообразности такого визита.