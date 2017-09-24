Четверной лутц помог Коляде выиграть мемориал Непелы, Воронов — 2-й

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл международный турнир Ондрея Непелы, набрав по сумме двух программ 247,81 балла.

После короткой программы Коляда занимал только 10-е место. В произвольном прокате фигурист также не избежал ошибок, но Михаил блестяще исполнил дорогостоящий четверной лутц, который вкупе с недочетами соперников позволил спортсмену подняться выше в итоговом протоколе.

Лидировавший после короткой программы Сергей Воронов уступил в произвольной товарищу по команде и стал серебряным призером соревнований.

Ещё один россиянин, Александр Самарин, завершил соревнования на 5-м месте.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Мужчины

1. Михаил Коляда (Россия) – 247,81.

2. Сергей Воронов (Россия) – 234,07.

3. Брендан Керри (Австралия) – 221,21…

5. Александр Самарин (Россия) – 213,67.