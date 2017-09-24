Бейсболист опустился на колено при исполнении гимна США

Американский бейсболист команды «Окленд Атлетикс» Брюс Максуэлл встал на колено во время исполнения гимна перед матчем MLB с «Техас Рейнджерс», сообщает ABC. Таким образом, игрок отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа увольнять из клубов Национальной футбольной лиги игроков, которые не встают при исполнении гимна страны.

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Трамп: игроки НФЛ, не встающие во время гимна США, должны быть уволены

Напомним, что Трамп жёстко раскритиковал футболистов НФЛ, которые отказываются вставать при исполнении гимна. Ряд игроков НФЛ переставали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жёстокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны.