Шипулин: мне очень комфортно, когда жена и сын рядом

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал об изменениях в стрелковой подготовке, а также поделился тем, как провёл отпуск.

«Вместе с тренерами стараемся найти баланс между точностью и скорострельностью. Стреляю на более высоком пульсе, с другим тренером. Задача – усовершенствовать стрельбу на фоне высоких нагрузок. Кстати, после летнего чемпионата мира у нашей группы был очень серьёзный сбор в Тюмени. Там мы с Алексеем Волковым выполнили большой объём скоростно-силовой и имитационной работы. Поэтому итогами индивидуальной гонки нисколько не разочарован, результат на данном этапе ожидаемый. Не хватает свежести, но её сейчас и не должно быть. В противном случае зимой можно оказаться в «яме».



В этом году отдыхал максимум две недели. Потом поехал с семьей на Крит, где каждое утро устраивал себе многочасовые тренировки. Много катался на велосипеде, ходил пешком, занимался в тренажерном зале. Это позволило подойти к первому сбору в Болгарии в рабочем тонусе.

Я впервые приехал на соревнования с семьёй. Я же говорю: у меня здесь сплошные эксперименты! На самом деле мне очень комфортно, когда Луиза и Дима рядом. У нас практически одинаковый режим, никто никому не мешает. Жаль только, что индивидуальная гонка начиналась в два часа, когда у сына дневной сон. Димка не смог поболеть за папу", — приводит слова Шипулина официальный сайт Олимпийского комитета России.