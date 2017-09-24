Прямая видеотрансляция матча «Пермские медведи» — «Университет Лесгафта-Нева»

«Пермские медведи» в матче мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке примут «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

Подопечные Дмитрия Торгованова провели три матча, победив УОР №2, сыграв вничью с «Сунгулем» и уступив «Спартаку». Пермяки в своём первом матче в нынешнем розыгрыше чемпионата России проиграли «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи вы можете на официальном сайте Федерации гандбола России.