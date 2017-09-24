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Алексеев и Трофимова выиграли Московский марафон

24 сентября 2017, воскресенье. 12:33 Другие

Россиянин Артём Алексеев второй год кряду стал победителем международного Московского марафона, который проходит в столице в пятый раз. 28-летний спортсмен преодолел дистанцию 42,5 км за 2 часа 14 минут 13 секунд.

Среди женщин первенствовала россиянка Сардана Трофимова, пробежавшая марафон за 2 часа 30 минут 32 секунды.

В забегах на 10 км, которые также состоялись в рамках соревнований, лучшими стали Игорь Максимов и Елена Седова. Максимов преодолел дистанцию за 29 минут 10 секунд, а результат Седовой составил 33,50 секунды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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