Команда ХМАО-Югры выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону

Команда Ханты-Мансийского округа-Югры выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Лучшими стали Евгений Боярских, Пётр Пащенко, Семен Сучилов и Алексей Волков. Второе место заняли москвичи, а третьими стали петербуржцы.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км
1. ХМАО-Югра (Евгений Боярских, Пётр Пащенко, Семен Сучилов, Алексей Волков) – 1:18.30 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов).
2. Москва (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Артем Сорокин, Кирилл Стрельцов) — +15,0 (0+7).
3. Санкт-Петербург (Павел Магазеев, Алексей Слепов, Александр Огарков, Дмитрий Малышко) – +19,8 (0+10).