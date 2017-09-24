Услугина: Сливко сказала: «Не переживай, мы тебе отрыв привезём»

Чемпионка России по летнему биатлону в эстафете в составе сборной Тюменской области Ирина Услугина прокомментировала своё выступление.



«Вчера вечером почувствовала себя нехорошо. Думала, что заболею, сказала об этом тренерам. Переживала по этому поводу. Но Вика мне сказала: «Не переживай, мы тебе отрыв привезём, всё будет хорошо». Так и случилось. Девчонки молодцы, отработали. Мне пришлось только доработать последний этап. По поводу преимущества по времени над соперницами не напрягалась, просто делала свою работу. Немного не справилась на лёжке, но, думаю, из-за того, что тихо подошла, надо было быстрее.



Меня поставили на последний этап — вчера спринт получился довольно хорошо, раскладка по кругам это показала. Я чувствовала себя хорошо на трассе. Виктория по результатам была повыше, но она очень любит первые этапы. Поэтому решили, что я побегу четвёртый.



Являемся ли мы безоговорочными фаворитами в эстафетах? После зимнего чемпионата, когда казалось, что мы лидеры, а заняли восьмое место — не уверена. И судя по индивидуальной гонке и спринту здесь кажется, что лидером была команда Удмуртии. Мы рассчитывали сегодня побороться за тройку, а если получится — то за победу», — приводит слова Услугиной официальный сайт СБР.