Фернандес и Осмонд победили на турнире в Монреале

В Монреале завершился турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. В мужском одиночном катании первенствовал испанец Хавьер Фернандес, опередивший японца Юдзуру Ханю, который установил новый мировой рекорд в короткой программе.
Среди женщин сильнейшей стала канадка Кейтрил Осмонд, в парном катании победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, а в танцах на льду выиграли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир.
Фигурное катание. Международный турнир. Autumn Classic International. Монреаль, Канада
Мужчины. Итоговое положение
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 279,07.
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 268,24.
3. Киган Мессинг (Канада) – 248,30.
Женщины. Итоговое положение
1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 217,55.
2. Маи Михара (Япония) – 199,02.
3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 181,00.
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 210,48.
2. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 202,98.
3. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 189,64.
Танцу на льду. Итоговое положение
1. Тесса Вирчу/Скотт Моир (Канада) – 195,76.
2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 173,56.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 172,26.