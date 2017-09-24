Фернандес и Осмонд победили на турнире в Монреале

В Монреале завершился турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. В мужском одиночном катании первенствовал испанец Хавьер Фернандес, опередивший японца Юдзуру Ханю, который установил новый мировой рекорд в короткой программе.

Среди женщин сильнейшей стала канадка Кейтрил Осмонд, в парном катании победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, а в танцах на льду выиграли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир.

Фигурное катание. Международный турнир. Autumn Classic International. Монреаль, Канада

Мужчины. Итоговое положение

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 279,07.

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 268,24.

3. Киган Мессинг (Канада) – 248,30.

Женщины. Итоговое положение

1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 217,55.

2. Маи Михара (Япония) – 199,02.

3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 181,00.



Спортивные пары. Итоговое положение

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 210,48.

2. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) – 202,98.

3. Джулианна Сеген/Чарли Билодо (Канада) – 189,64.

Танцу на льду. Итоговое положение

1. Тесса Вирчу/Скотт Моир (Канада) – 195,76.

2. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 173,56.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 172,26.