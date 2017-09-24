Волков: для меня российские старты — своего рода тренировки

Олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира Алексей Волков прокомментировал своё выступление в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Алексей завоевал золотую медаль в составе сборной Ханты-Манскийского автономного округа – Югры.

«Для меня российские старты — своего рода тренировки. Не сказал бы, что сегодня пришлось бороться. Меня вели по времени, я шёл спокойно — время оставалось таким же. В стрельбе сегодня был уверен», — приводит слова Волкова официальный сайт Союза биатлонистов России.