175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Пермские медведи» одолели «Университет Лесгафта-Нева» в Суперлиге по гандболу

24 сентября 2017, воскресенье. 14:42 Другие

«Пермские медведи» на своей площадке одолели «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счётом 24:22 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Команда Валентина Бузмакова одержали первую победу в двух встречах, а коллектив Дмитрия Торгованова потерпел второе поражение в четырёх матчах.

Следующим соперником «Пермских медведей» станет астраханское «Динамо», а «Университет Лесгафта-Нева» сыграет с уфимским УГНТУ-ВНЗМ.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

«Пермские медведи» (Пермь) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 24:22 (12:9).

Посмотреть трансляцию встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК Пермские медведи ГК Университет Лесгафта-Нева
Новости. Другие
24 сентября 2017, воскресенье
14:42 «Пермские медведи» одолели «Университет Лесгафта-Нева» в Суперлиге по гандболу
14:31 Волков: для меня российские старты — своего рода тренировки
13:40 Серафима Саханович перешла в группу тренера Евгения Плющенко
13:26 Фернандес и Осмонд победили на турнире в Монреале
13:16 Услугина: Сливко сказала: «Не переживай, мы тебе отрыв привезём»
12:52 Команда ХМАО-Югра выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону
12:33 Алексеев и Трофимова выиграли Московский марафон
11:49 Прямая видеотрансляция матча «Пермские медведи» — «Университет Лесгафта-Нева»
10:45 Женская сборная Тюменской области выиграла эстафету на ЧР по летнему биатлону
10:16 Шипулин: мне очень комфортно, когда жена и сын рядом
09:55 Бейсболист опустился на колено при исполнении гимна США
00:54 Мельников выиграл ЧМ по греко-римской борьбе среди военнослужащих
00:03 Четверной лутц помог Коляде выиграть мемориал Непелы, Воронов — 2-й
23 сентября 2017, суббота
23:18 Иранский штангист Моради побил мировой рекорд 1999 года
22:31 Комиссар НФЛ: комментарии Трампа показывают отсутствие уважения к нашей игре
21:55 Абросимова стала 10-й в гонке Tripple Mix Суперлиги триатлона
21:08 Женская сборная РФ по гандболу дважды обыграла кореянок в товарищеских матчах
20:55 Норицын: для меня результаты Резцовой на ЧР в Чайковском были ожидаемы
19:45 Жуков: нет оснований говорить о необходимости отказа от участия в ОИ-2018
19:20 Боброва и Соловьёв выиграли мемориал Ондрея Непелы в танцах на льду
19:11 Голландка Блаак завоевала золото ЧМ в групповой гонке, Забелинская — 27-я
18:50 Шахматисты Аронян и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира
18:09 «Чеховские медведи» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов
17:40 Фигурист Ерохов выиграл этап юниорского Гран-при в Минске
17:27 Шишкарёв: на матче «Спартак» — «Ливерпуль» представим гандболисток сборной РФ
17:06 Медведева выиграла мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Радионова — третья
16:49 Манагарова: южнокорейские гандболистки принципиально отличаются ото всех
16:42 Трефилов: делаем ставку на молодых гандболисток, они должны её оправдать
16:37 Дмитриева: играть с кореянками не очень приятно
15:44 Бабиков: видимо, брат-двойняшка — мой талисман
15:24 Трамп: игроки НФЛ, не встающие во время гимна США, должны быть уволены
14:56 Елисеев: мне подарили брелок из гильзы от АК-47, вряд ли с ним пустят в самолёт
14:15 Йохансен победил в групповой гонке юниоров на ЧМ по велоспорту, Степанов — 66-й
14:09 В Хельсинки прошёл симпозиум ВАДА, посвящённый терапевтическим исключениям
13:39 Глава НОК Франции: если Олимпиада в Пхёнчхане состоится, то Франция будет там
13:29 Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Бабиков — 3-й
12:54 Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Минске
12:49 Виролайнен: индивидуальную гонку бежала с температурой
12:40 Логинов в понедельник перенесёт МРТ травмированного колена
12:33 США не видят угроз безопасности американским спортсменам на Играх в Пхёнчхане
12:01 Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Яновская получила гражданство Венгрии
11:54 Гросс: надеюсь, в феврале будет много поводов порадоваться за российский биатлон
11:00 Кайшева: в резервной команде идёт плодотворная работа и уже есть результаты
10:44 Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе
10:43 Елфутина заняла 9-е место на чемпионате мира по парусному спорту в классе RS:X
Все новости RSS
Партнерский контент