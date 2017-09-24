«Пермские медведи» одолели «Университет Лесгафта-Нева» в Суперлиге по гандболу

«Пермские медведи» на своей площадке одолели «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счётом 24:22 в матче мужского чемпионата России по гандболу. Команда Валентина Бузмакова одержали первую победу в двух встречах, а коллектив Дмитрия Торгованова потерпел второе поражение в четырёх матчах.

Следующим соперником «Пермских медведей» станет астраханское «Динамо», а «Университет Лесгафта-Нева» сыграет с уфимским УГНТУ-ВНЗМ.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига



«Пермские медведи» (Пермь) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 24:22 (12:9).

Посмотреть трансляцию встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.