Трамп: многие перестали смотреть НФЛ, потому что любят Америку

Президент США Дональд Трамп призвал фанатов Национальной футбольной лиги бойкотировать матчи из-за отказа некоторых игроков вставать во время исполнения гимна США.

«Если болельщики НФЛ откажутся ходить на матчи, пока игроки не перестанут неуважительно относиться к нашему флагу и стране, то вы увидите, что изменения наступят очень быстро. Уволить или дисквалифицировать!

Посещаемость и рейтинги матчей НФЛ падают. Да, есть скучные игры, но многие отказываются от просмотра матчей, потому что любят свою страну. Лига должна вновь стать американской», — написал Трамп на своей странице в сети «Твиттер».