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Французский конный троеборец Дебост погиб во время соревнований

24 сентября 2017, воскресенье. 16:18 Другие

Французский всадник Максим Дебост погиб во время соревнований по конному троеборью в Шатобриане.
Во время полевых испытаний спортсмен на лошади Курт де Монплезир столкнулся с препятствием и упал. Несмотря на оказанную помощь, Дебост скончался. Отметим, что лошадь не получила травм.

«От имени Международной федерации конного спорта (FEI) и всей семьи троеборья я выражаю наши искренние соболезнования семье Максима, его многочисленным друзьям в спорте и Французской федерации конного спорта», — приводит слова генерального секретаря FEI Сабрины Ибаньес официальный сайт организации.

Источник: Международная федерация конного спорта Сообщить об ошибке
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