Французский конный троеборец Дебост погиб во время соревнований

Французский всадник Максим Дебост погиб во время соревнований по конному троеборью в Шатобриане.

Во время полевых испытаний спортсмен на лошади Курт де Монплезир столкнулся с препятствием и упал. Несмотря на оказанную помощь, Дебост скончался. Отметим, что лошадь не получила травм.



«От имени Международной федерации конного спорта (FEI) и всей семьи троеборья я выражаю наши искренние соболезнования семье Максима, его многочисленным друзьям в спорте и Французской федерации конного спорта», — приводит слова генерального секретаря FEI Сабрины Ибаньес официальный сайт организации.