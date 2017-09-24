Французский спортсмен погиб на соревнованиях по конному троеборью

Французский спортсмен Максим Дебост погиб в результате несчастного случая, произошедшего на турнире по конному троеборью во французском городе Шатобриане, сообщает пресс-служба Международной федерации конного спорта (FEI).

29-летний Дебост, который участвовал в соревнованиях по конному троеборью с 2005 года, и его конь не сумели преодолеть препятствие. Спортсмен упал вместе с конём. Медицинская помощь была оказана незамедлительно, но спасти Дебоста не удалось. Конь не получил травм во время падения.

Дебост был опытным троеборцем, за 12 лет выступлений занял немало призовых мест на различных турнирах. В том числе был третьим на прошлогодних соревнованиях в Шатобриане.

Соревнования после происшествия были отменены. Полиция в сотрудничестве с FEI начала расследование.