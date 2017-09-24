Гуляев: задача Московского марафона — войти в топ-10 лучших марафонов мира

В пятом Московском марафоне, который прошёл сегодня, 24 сентября, в «Лужниках», приняли участие 30 тысяч человек из 71 страны. Дистанция самого крупного российского любительского забега составила 42 км 195 м.

Первыми на старт вышли спортсмены с ограниченными возможностями на колясках и хендбайках — велосипедах с ручным приводом. Остальные марафонцы побежали через несколько минут.

В забеге приняли участие чемпион России по марафону 2016 года Фёдор Шутов, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарёва, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, посол чемпионата мира по футболу ФИФА Алексей Смертин.

«Это знаковое событие для города. Наша задача — войти в топ-10 лучших марафонов мира. Почти каждый крупный мегаполис мира имеет свой марафон. Уверен, что и Москва в ближайшее время займет достойное место в этом списке», — цитирует руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева сайт мэра Москвы.

Победителями Московского марафона 2017 года стали Сардана Трофимова и Артём Алексеев.