Исполком ВАДА оставил без изменений требования по восстановлению РУСАДА

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что исполком агентства оставил без изменений пункты дорожной карты по приведению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствие с кодексом международной организации. Вопрос восстановления РУСАДА будет поднят на заседании совета учредителей ВАДА, которое пройдёт 16 ноября в Сеуле.

«Мы подтвердили, что продолжаем следовать всем пунктам дорожной карты», — приводит слова Ниггли ТАСС.

Одно из главных требований в вопросе восстановления РУСАДА — признание выводов доклада Ричарда Макларена. Главный информатор автора доклада о допинге в российском спорте, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков перед исполкомом заявил, что на заседании в Париже ВАДА может отказаться от своих требований по признанию Россией ответственности за государственную систему поддержки допинга.