Глава USADA призвал МОК отстранить Россию от участия в ОИ-2018

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет запретить российским спортсменам выступать на Оимпийских Играх — 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Всемирному антидопинговому агентству нужно поступить так же, как перед Олимпиадой в Рио, и рекомендовать МОК отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх из-за её укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою чистоту.

Любая меньшая мера фактически будет карточкой «освобождение из тюрьмы» (как в настольной игре «Монополия») и станет ужасным сигналом, что для победы нужно жульничать на всём пути наверх и что даже когда тебя ловят с поличным, это нормально при наличии политического влияния", — цитирует Тайгарта The Guardian.