ВАДА: РУСАДА до восстановления осталось выполнить три пункта «дорожной карты»

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на своём заседании в Париже обсудил прогресс, достигнутый РУСАДА в исполнении критериев «дорожной карты», необходимых для полного восстановления деятельности агентства. ВАДА никогда не отклонялось от согласованной «дорожной карты», после полного выполнения которой РУСАДА будет рекомендовано совету ВАДА для признания соответствующим Кодексу антидопинговой организации, сообщает пресс-служба ВАДА.

Руководство ВАДА подчеркнуло, что, в частности, до восстановления РУСАДА осталось выполнить лишь три пункта. Российские органы, ответственные за антидопинговую политику, должны публично признать результаты расследования комиссии Макларена. Российское правительство должно предоставить доступ к хранящимся в Московской лаборатории образцам мочи, которые недоступны из-за федерального расследования. Также важную роль в восстановлении РУСАДА будет играть аудиторская проверка организации со стороны ВАДА, которая пройдёт на неделе с 25 сентября.

24 октября 2017 года исполком ВАДА на специальном совещании заслушает аудиторов и независимых инспекторов ВАДА, работающих в РУСАДА, а затем даст свои рекомендации ноябрьскому совету ВАДА о необходимости восстановления РУСАДА или её отсутствии.