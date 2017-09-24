Саган: посвящаю третью победу на чемпионате мира Скарпони и моей жене

Словацкий гонщик Петер Саган стал первым в истории, кому удалось трижды подряд выиграть групповую гонку на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. На финише в Бергене он опередил хозяина трассы норвежца Александра Кристоффа, ставшего вторым. Свою победу на чемпионате мира Саган посвятил погибшему в 2017 году итальянскому велогонщику Микеле Скарпони.

«Это особая победа для меня, это невероятно. В году много гонок, но эта особенная. Сочувствую Кристоффу, который выступал у себя дома и в итоге уступил. Результат был непредсказуем, всё решалось на финише. Очень рад, что мне повезло.

Я хочу посвятить эту победу Микеле Скарпони, потому что завтра у него был бы день рождения. Он был особенным человеком не только в велоспорте, но и в мире. Он всегда улыбался и всегда источал позитивную энергию. В этом году это была очень печальная история. Также я хочу посвятить эту победу моей жене, мы ожидаем ребёнка. Это отличный конец сезона, и я очень счастлив», – цитирует Сагана Cyclingnews.